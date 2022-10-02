путин не откажется от плана пойти на Киев - Наев

https://racurs.ua/n175363-putin-ne-otkajetsya-ot-plana-poyti-na-kiev-naev.html

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Київ перебуває у пріоритетах планів президента рф володимира путіна.

Шанс на те, що кремлівський фюрер може спробувати вдруге спрямувати російську армію на українську столицю, безумовно, є, — заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв в ефірі єдиних новин 2 жовтня.

Водночас ЗСУ набули досвід попереднього ведення бойових дій і нині роблять усе необхідне для зміцнення оборони.

Станом на зараз такої загрози немає, тому що накопичення сил для вторгнення ми не спостерігаємо. Що буде далі? Це все залежить від його рішень, звісно, а також від наявності сил і засобів, — повідомив Наєв.

Наєв вважає, що путін ніколи не відмовиться від своїх намірів захопити Україну і безпосередньо столицю нашої держави, яка перебуває у пріоритетах його злочинних планів.

Станом на зараз такої загрози немає, тому що накопичення сил для вторгнення ми не спостерігаємо. Що буде далі? Це все залежить від його рішень, звісно, а також від наявності сил і засобів, — додав український командир.

Наєв підкреслив, що Об'єднані сили ЗСУ, щоб унеможливити повторний наступ на столицю, роблять усе необхідне для зміцнення оборони, враховуючи досвід попереднього ведення бойових дій на Київському напрямку.

У цій роботі беруть участь військові адміністрації, населення території, тому що спротив населення був одним із основних аспектів, що минула спроба атакувати Київ була невдалою, — додав генерал-лейтенант.

Наєв зазначив, що підготовка військових ЗСУ відрізнятиметься, по-перше, набутим досвідом, знанням того, як це було, і також, безумовно, тією матеріально-технічною допомогою, яка передається Україні країнами-партнерами.

Крім цього, внаслідок проведення заходів мобілізації, створена велика кількість нових військових частин, які виконують завдання, зокрема, і на Київському напрямку.