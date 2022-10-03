В Черновцах при задержании погибла полицейская, подозреваемый скрылся в многоэтажке

https://racurs.ua/n175389-v-chernovcah-pri-zaderjanii-pogibla-policeyskaya-podozrevaemyy-skrylsya-v-mnogoetajke.html

Ракурс

У Чернівцях 3 жовтня сталася стрілянина.

Національна поліція проводила затримання особи, яку звинуватили у розбещені неповнолітніх. При цьому загинула поліцейська, її колега отримав поранення.

Як повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, підозрюваний укрився у багатоквартирному будинку.

Операція з затримання злочинця триває. На місці події наразі працюють правоохоронці. Увечері на вулиці Воробкевича у Чернівцях перекрито рух транспорту. В соцмережах повідомляють про стрілянину поблизу 27 школи.

У поліції поки що інцидент не коментують.

Наразі триває спеціальна поліцейська операція. Інформація про те, що діти перебувають у заручниках не відповідає дійсності, — зазначили місцевим виданням у відділі комунікацій поліції Чернівецької області.

Як стало відомо molbuk.ua з власних джерел, загинула 22-річна поліцейська.

Попередньо, патруль приїхав на виклик про розбещення дитини. Під час затримання підозрюваний відкрив вогонь по копах.

Зі школи не випускають дітей, повідомляють очевидці. Речниця нацполіції області Кароліна Маришева спростувала інформацію щодо того, що дітей тримають у заручниках. Також не підтвердила інформацію щодо загиблих або поранених дітей.