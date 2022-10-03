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Вооруженные силы отразили атаки россиян около пяти населенных пунктов, армия рф ищет резерв среди силовиков днр
Вооруженные силы отразили атаки россиян около пяти населенных пунктов, армия рф ищет резерв среди силовиков днрhttps://racurs.ua/n175390-voorujennye-sily-otrazili-ataki-rossiyan-okolo-pyati-naselennyh-punktov-armiya-rf-ischet-rezerv.htmlРакурс
Збройні сили України упродовж доби відбили атаки російських військ у районах населених пунктів Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве, Невельське та Побєда.
Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 3 жовтня повідомив, що армія рф шукає резерв серед силових структур так званої днр.
Для виграшу часу на підготовку та проведення бойового злагодження мобілізованих, військово-політичне керівництво рф вирішило поповнювати втрати підрозділів, які перебувають на лінії зіткнення, за рахунок представників так званих «силових структур», що діють на тимчасово окупованій території Донецької області. Забезпечення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово окупованій території буде покладено на підрозділи федеральної служби безпеки російської федерації, — йдеться у зведенні Генштабу.
Крім того, підтверджено ураження позицій противника за попередні дні. В районі Кирилівки Донецької області знищено до 20 одиниць військової техніки, значні ушкодження отримали до восьми бойових вертольотів ворога;
Авіація Сил оборони завдала 19 ударів: уражені два опорні пункти, 14 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25 противника.
Ракетні війська і артилерія за добу уразили чотири пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та матеріально-технічними засобами, два об'єкти протиповітряної оборони, а також 10 інших важливих об'єктів противника.
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