Спецназ СБУ знищив російського «Алігатора». Фото: armyinform.com.ua

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Ракурс

Армія російської федерації з кожним новим днем втрачає свої бойові вертольоти та літаки.

На Запорізькому напрямку спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України знищили російський гелікоптер Ка-52. Тактична група спеців «Альфи» перебувала на передових позиціях, контролюючи район ймовірного проходу ворожої авіації. Про це 3 жовтня повідомили в прес-центрі СБУ.

У спецслужбі зазначили, що один із трьох російських «Алігаторів» внаслідок пострілу з ПЗРК здійснив «жорстку посадку».

За інформацією в мережі, вартість вертольота Ка-52 становить 16,1 млн дол. Загалом у росії було виготовлено 170 одиниць «Алігаторів».

З початку повномасштабної війни й по 3 жовтня росія втратила в Україні вже 228 гелікоптерів. Також було знищено 265 ворожих літаків, 1 тис. 26 безпілотників та 246 крилатих ракет.

Нагадаємо, у вересні Збройні сили України під час чергового успішного «приземлення» російського бойового вертольота Ка-52 ліквідували також й підполковника армії рф.