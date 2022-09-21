ЗСУ приземлили підполковника армії рф разом з Ка-52

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Збройні сили України під час нещодавнього успішного «приземлення» російського бойового вертольота Ка-52 ліквідували також й підполковника армії рф.

Зірка пропаганди, підполковник Олександр Олександрович Аксьонов та його штурман Славік, які нещодавно остаточно приземлилися разом з Ка-52. Передають привіт тим, хто чекає мобілізації, — пише у Телеграм 21 вересня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, 17 вересня повідомлялося, що українська артилерія та ракетні війська атакували понад 200 ворожих об'єктів. Були завдані удари по 12 пунктах управління, складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійських позицій й районів зосередження особового складу та військової техніки. Генеральний штаб ЗСУ тоді підтвердив, що Повітряні сили вдарили по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника та трьох позиціях зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи ППО збили п’ять дронів та один російський гелікоптер Ка-52.