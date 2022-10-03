Збройні сили відбили атаки росіян біля п'яти населених пунктів, армія рф шукає резерв серед силовиків днр

https://racurs.ua/ua/n175390-zbroyni-syly-vidbyly-ataky-rosiyan-bilya-p-yaty-naselenyh-punktiv-armiya-rf-shukaie-rezerv-sered.html

Ракурс

Збройні сили України упродовж доби відбили атаки російських військ у районах населених пунктів Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве, Невельське та Побєда.

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 3 жовтня повідомив, що армія рф шукає резерв серед силових структур так званої днр.

Для виграшу часу на підготовку та проведення бойового злагодження мобілізованих, військово-політичне керівництво рф вирішило поповнювати втрати підрозділів, які перебувають на лінії зіткнення, за рахунок представників так званих «силових структур», що діють на тимчасово окупованій території Донецької області. Забезпечення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово окупованій території буде покладено на підрозділи федеральної служби безпеки російської федерації, — йдеться у зведенні Генштабу.

Крім того, підтверджено ураження позицій противника за попередні дні. В районі Кирилівки Донецької області знищено до 20 одиниць військової техніки, значні ушкодження отримали до восьми бойових вертольотів ворога;

Авіація Сил оборони завдала 19 ударів: уражені два опорні пункти, 14 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25 противника.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили чотири пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та матеріально-технічними засобами, два об'єкти протиповітряної оборони, а також 10 інших важливих об'єктів противника.