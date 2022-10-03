Спецназ Нацгвардии уничтожил элитное подразделение рф на Донбассе

https://racurs.ua/n175391-specnaz-nacgvardii-unichtojil-elitnoe-podrazdelenie-rf-na-donbasse-video.html

Ракурс

Один зі спецпідрозділів Нацгвардії, що виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, знищив елітний підрозділ рф.

На кадрах від прес-служби НГУ зафільмовано як спецпризначенці нищать російських окупантів.

Український підрозділ спочатку обстріляв колону з п’яти танків, знищивши кілька з них разом з екіпажами, потім перемикнувся на ліквідацію ворога, який засів в окопах.

В результаті — знищено особовий склад та бліндажі.

З дрона на позиції окупантів було скинуто кілька гранат.

Крім того, зведеним загоном одного з підрозділів Сил спецоперацій звільнено населений пункт на Херсонському напрямку. Над звільненою українською землею вже майорить синьо-жовтий стяг, повідомили в 73 морському центрі ССО ім. кошового отамана Антіна Головатого та опублікували відповідне фото.