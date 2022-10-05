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Ракурс
Кирилл Тимошенко и Владимир Зеленский, фото: Politerno

Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение главы Нацбанка

5 окт 2022, 21:03
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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект постанови про звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку.





Про це повідомляється на сайті Ради.

У картці документа вказано, що він надійшов до Ради сьогодні, 5 жовтня, і наразі його направлено на розгляд профільному комітету.

Нагадаємо, Шевченко заяву про відставку подав Зеленському вчора, 4 жовтня. Таке своє рішення він пояснив проблема зі здоров’ям, які він «не може надалі ігнорувати».

Источник: Ракурс


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