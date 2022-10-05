Чехия передаст Украине партию тяжелой техники

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Танки Т-72 чешской армии, фото: Novinky
Чехия передаст Украине партию тяжелой техникиhttps://racurs.ua/n175465-chehiya-peredast-ukraine-partiu-tyajeloy-tehniki.htmlРакурс
Україна отримає від Чехії нову партію військової допомоги, серед якої буде і важка техніка.
Відповідне рішення уряд країни ухвалив сьогодні, 5 жовтня. Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє видання Novinky.
Розкривати більше деталей щодо нового пакету допомоги вона не стала з міркувань безпеки.
Вона зазначила, що Україна отримує від Чехії також короткоствольну й довгоствольну зброю та боєприпаси.
За словами Чернохової, з початку року експорт військової техніки з Чехії в Україну сягнув майже 1,9 млрд дол. США, а загалом Чехія допомогла Україні на 4,2 млрд дол.
Джерело: Novinky
.
ISW — кремль определился с территориальными аппетитами в Украине
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Мэр Днепра показал последствия российского удара «Искандерами» по АТП (ФОТО)
Загрузка...