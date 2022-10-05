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Ракурс
Танки Т-72 чешской армии, фото: Novinky

Чехия передаст Украине партию тяжелой техники

5 окт 2022, 21:22
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Україна отримає від Чехії нову партію військової допомоги, серед якої буде і важка техніка.





Відповідне рішення уряд країни ухвалив сьогодні, 5 жовтня. Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє видання Novinky.

Розкривати більше деталей щодо нового пакету допомоги вона не стала з міркувань безпеки.

Вона зазначила, що Україна отримує від Чехії також короткоствольну й довгоствольну зброю та боєприпаси.

За словами Чернохової, з початку року експорт військової техніки з Чехії в Україну сягнув майже 1,9 млрд дол. США, а загалом Чехія допомогла Україні на 4,2 млрд дол.

Джерело: Novinky

Источник: Ракурс


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