Чехія надасть Україні партію важкої техніки

Танки Т-72 чеської армії, фото: Novinky

https://racurs.ua/ua/n175465-chehiya-nadast-ukrayini-partiu-vajkoyi-tehniky.html

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Україна отримає від Чехії нову партію військової допомоги, серед якої буде і важка техніка.

Відповідне рішення уряд країни ухвалив сьогодні, 5 жовтня. Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє видання Novinky.

Розкривати більше деталей щодо нового пакету допомоги вона не стала з міркувань безпеки.

Вона зазначила, що Україна отримує від Чехії також короткоствольну й довгоствольну зброю та боєприпаси.

За словами Чернохової, з початку року експорт військової техніки з Чехії в Україну сягнув майже 1,9 млрд дол. США, а загалом Чехія допомогла Україні на 4,2 млрд дол.

Джерело: Novinky