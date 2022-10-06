россия бросит мобилизованных на защиту Херсона - разведка

https://racurs.ua/n175472-rossiya-brosit-mobilizovannyh-na-zaschitu-hersona-razvedka.html

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Командування російських окупаційних підрозділів на півдні стоїть перед дилемою. Відведення бойових сил за Дніпро робить оборону решти Херсонщини більш надійною для армії рф, але політичним імперативом буде залишатися і захищатися.

Британська розвідка у своєму звіті 6 жовтня повідомила, що росія направила більшу частину своїх повітряно-десантних сил зі значною нестачею особового складу для захисту Херсона.

Тому росія наразі має небагато додаткових високоякісних сил швидкого розгортання для стабілізації фронту: вона, ймовірно, має на меті розгорнути мобілізованих резервістів у секторі.

ЗСУ розпочали активний наступ на півдні 2 жовтня. Просуваючись на південь, українські підрозділи просунули лінію фронту ще на 20 км, головним чином завойовуючи східний берег Інгульця та західний берег Дніпра, але поки не загрожуючи основним російським оборонним позиціям.

Британці пишуть, що російські війська зазвичай порушували відходили і «їхні командири, ймовірно, вбачатимуть зростаючу загрозу для напрямку Нової Каховки як одну з найбільш актуальних проблем».

Пошкоджена переправа через Дніпро в цьому районі залишається одним із небагатьох доступних для них шляхів поповнення сил.

Сили оборони України у Херсонській області за добу звільнили від російських окупантів ще три населені пункти. Про це президент Володимир Зеленський розповів у своєму відеозверненні 5 жовтня.

Було звільнено три села, — Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка.

Лише за цю добу 5 жовтня на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка. Рух продовжується, — сказав Зеленський.

Також він відзначив воїнів повітряних сил, яким вдалося збити шість дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які використовують російські окупанти. Нагадаємо, 4 жовтня, Зеленський повідомив про звільнення від російських окупантів 8 сіл на Херсонщині.