Резников сомневается в техническом состоянии ядерного оружия россии

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що росія востаннє проводила ядерні випробування у 1990-х роках. Тому зараз ніхто не знає, в якому стані ця зброя і як вона спрацює, якщо її застосують.

Коли останній раз росіяни випробування робили ядерне? У 90-і роки, у Казахстані на відповідному полігоні. Тобто з 90-х років вони ніяких випробувань не проводили, носії у них є, ядерні запаси у них є, але як воно включається, літає і спрацьовує — не знає ніхто, і вони у тому числі, — цитує міністра Forbes.

За його словами, стан ядерної зброї у росії досить сумнівний. Другий президент Леонід Кучма розповів Резнікову, що термін дії всього ядерного потенціалу, у тому числі й російського, завершився у 1997 році.

Тому застосування росією ядерної зброї матиме непередбачувані наслідки.

Резніков каже, що Україна отримала «чіткі сигнали від партнерів, Білого дому: вони провели теж певні консультації і відправили чіткі та жорсткі сигнали в Кремль, що застосування ним навіть тактичної ядерної зброї призведе до руйнувань щодо рф і шансів у неї повернутися в клуб країн, яким потискають руку, не залишиться».

Утім, міністр визнає, що ризик застосування росією ядерної зброї залишається.

Не можна сказати, що його не існує, але якщо оцінювати у відсотках вірогідність застосування її, він значно менший, ніж будь-що. І це підтверджують у тому числі наші партнери, і США, і Велика Британія", — підкреслив він, але додав, що наслідки можуть бути непередбачувані і для самої росії.

Щодо можливого місця застосування ядерної зброї Резніков наголосив, що на лінії фронту рф її навряд чи застосує, адже там є і її підрозділи, а також поруч нещодавно анексовані території.

Чорне море? Там три натівські країни — Болгарія, Туреччина, Румунія. Тобто де застосовувати? Який сенс? — зауважив міністр, додавши, що, ймовірно, таким чином рф просто хоче налякати Україну, але після попередніх воєнних злочинів росії «нас уже з вами не залякати.

Президент росії володимир путін підписав указ про часткову мобілізацію у рф та погрожував ядерною зброєю, про це він сказав у своєму зверненні до росіян