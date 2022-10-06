Соратница путина предложила Украине мир и переговоры

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Росія пропонує Україні переговори. Голова ради федерації росії валентина матвієнко запропонувала делегації України на майданчику 8-го саміту глав Парламентів G20 в Індонезії терміново сісти за стіл переговорів.

Давайте просто сьогодні на майданчику парламентської «двадцятки» сядемо за стіл переговорів: парламент росії, парламент України. Давайте спробуємо зрозуміти один одного, знайти домовленості, — сказала рашистка наприкінці свого виступу.

Вона додала, що росія виступає за «переговори, діалог, мирне політичне вирішення цієї кризи» і Україна раніше буцімто була готова до миру, але її переконали воювати за допомогою «зовнішнього управління».

Давайте домовлятися і сідати за стіл переговорів, — підсумувала Матвієнко.

Україну в Джакарті представляє віце-спікерка Олена Кондратюк. Парламентський саміт країн «Групи двадцяти», P20 — проходитиме 6−7 жовтня.

Організаторами Парламентського саміту P20 виступають Палата представників Республіки Індонезія спільно з Міжпарламентським союзом. Восьмий саміт Голів парламентів G20 передує саміту лідерів країн «Групи двадцяти», який відбудеться в Індонезії 15−16 листопада 2022 року.

Нагадаємо, що 4 жовтня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, в якому констатовано неможливість вести переговори з президентом росії володимиром путіним і необхідність посилення обороноздатності України.