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Ракурс
Последствия ракетного удара по Хмельницкой области. Фото: УП

Последствия ракетного удара по Хмельницкой области показали на фото и видео

6 окт 2022, 18:18
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Вибухи ракет прогриміли вранці 6 жовтня в Хмельницькій області.





Окупанти атакували одну з громад Шепетівського району. Загалом було випущено дві ракети, а вибухи пролунали близько 6.00. Одна з ракет упала поряд з інфраструктурним об'єктом й нічого не зруйнувала. Інша впала на пустирі. У цьому випадку зафіксовані невеликі ушкодження будинків. Ніхто не загинув і не постраждав. Про це голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив у Telegram.

Наслідки ракетного удару по Хмельницькій області. Фото: Сергій Гамалій

Наслідки ракетного удару по Хмельницькій області. Фото: Сергій Гамалій

Тим часом заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що в ніч на 6 жовтня чотири літаки Ту-22 М3 зс рф завдали ракетного удару по Україні з території Білорусі. Востаннє російська авіація випускала ракети по Україні з території Білорусі 28 серпня.

Нагадаємо, вранці 6 жовтня в Хмельницькій області були зафіксовані два прильоти російських ракет. Одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом у Шепетівському районі, а інша вибухнула на пустирі.

Источник: Ракурс


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