Наслідки ракетного удару по Хмельницькій області. Фото: УП

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Вибухи ракет прогриміли вранці 6 жовтня в Хмельницькій області.

Окупанти атакували одну з громад Шепетівського району. Загалом було випущено дві ракети, а вибухи пролунали близько 6.00. Одна з ракет упала поряд з інфраструктурним об'єктом й нічого не зруйнувала. Інша впала на пустирі. У цьому випадку зафіксовані невеликі ушкодження будинків. Ніхто не загинув і не постраждав. Про це голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив у Telegram.

Тим часом заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що в ніч на 6 жовтня чотири літаки Ту-22 М3 зс рф завдали ракетного удару по Україні з території Білорусі. Востаннє російська авіація випускала ракети по Україні з території Білорусі 28 серпня.

Нагадаємо, вранці 6 жовтня в Хмельницькій області були зафіксовані два прильоти російських ракет. Одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом у Шепетівському районі, а інша вибухнула на пустирі.