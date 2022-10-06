Влада повідомила подробиці ранкових вибухів на Хмельниччині

https://racurs.ua/ua/n175473-vlada-povidomyla-podrobyci-rankovyh-vybuhiv-na-hmelnychchyni.html

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Місцева влада повідомила подробиці ранкових вибухів 6 жовтня на Хмельниччині. Область атакували двома російськими ракетами.

Вибухи прогриміли близько 6.00 у Шепетівському районі. Одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом. Руйнувань інфраструктури та пожеж немає. Інша впала на пустирі.

Є незначні пошкодження будинків поблизу. Загиблих та постраждалих немає.

Також у результаті удару на залізничну колію впало дерево, через що довелося зупинили рух потяга, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

Нагадаємо, що цього ранку та ночі російські нацисти вдарили ракетами по центру Запоріжжя, де влучили у багатоквартирні будинки на центральному проспекті міста.