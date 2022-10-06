Андрей Пышный. Фото: Financial club

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Податковий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту підтримати призначення екс-очільника «Ощадбанку» Андрія Пишного на посаду голови Національного банку.

Це рішення сьогодні, 6 жовтня, підтримали 19 членів комітету, один нардеп утримався. Сам кандидат теж брав участь у засіданні. Пишний зазначив, що зараз вважає пріоритетом розпочати нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом та підтримує збереження ставки на рівні 25%. Про це повідомили голова комітету Данило Гетманцев та його заступник Ярослав Железняк у Telegram.

Речниця партії «Слуга народу"Юлія Палійчук повідомила, що 5 жовтня Пишний брав участь у засіданні фракції, в ході якого представив своє бачення роботи на посаді голови НБУ.

Як відомо, Андрій Пишний має 16 років стажу в банківській системі. У середині 2000-х років він працював на вищих менеджерських посадах в «Ощадбанку» і в «Укрексімбанку», а з 2014 по 2019 рік він був керівником «Ощадбанку». З травня перебуває на посаді радника Сергія Наумова — голови правління цього банку.

За інформацією «Економічної правди», Пишний є давнім політичним соратником Арсенія Яценюка, з яким разом працював над політичним проектом «Фронт змін». На виборах до Верховної Ради 2012 року банкір став заступником керівника штабу «Батьківщини», а в грудні — лідером «групи Яценюка» у фракції «Батьківщини».

Нагадаємо, 6 жовтня Верховна Рада 263 голосами народних депутатів звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України. Сам Шевченко 4 жовтня заявив, що йде з посади за станом здоров’я.

Джерело: «Економічна правда»