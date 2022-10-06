ВРУ звільнила Кирила Шевченка з посади голови НБУ. Фото: pravda.com

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Ракурс

Кирило Шевченко звільнений з посади голови Національного банку України.

Верховна Рада 263 голосами парламентарів підтримали це рішення у четвер, 6 жовтня. Самого голови НБУ на засіданні парламенту не було, тому звільнення пройшло в турборежимі. Про це нардеп «Голосу» Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За словами Железняка Комітет з питань фінансової політики збереться сьогодні о 18.00, щоб розглянути призначення Андрія Пишного на посаду голови Нацбанку.

У середині 2000-х років Пишний працював на вищих менеджерських посадах в «Ощадбанку» і в «Укрексімбанку». З 2014 по 2019 рік він був керівником «Ощадбанку», а з травня 2022 року є радником Сергія Наумова — голови правління цього банку.

Нагадаємо, 4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко, заявив, що йде з посади за станом здоров’я. Повідомив, що вже направив заяву про відставку до Офісу президента України. Президент України Володимир Зеленський 5 жовтня вніс до Верховної Ради проект постанови про звільнення Шевченка, а сьогодні профільний комітет ВРУ дав згоду на відставку Шевченка з посади голови НБУ.

НАБУ та Антикорупційна прокуратура 6 жовтня оголосили про підозру у розкраданнях Кирилу Шевченку. Слідчі вважають, що голова НБУ був причетний до розкрадання понад 206 млн грн «Укргазбанку». Епізоди стосуються періоду перебування Шевченка на посаді голови правління «Укргазбанку».