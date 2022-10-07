Россияне привезли на Донбасс 500 уголовников для подкрепления армии рф

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На посилення російської армії, що воює на тимчасово окупованій території Донецької області, прибуло підкріплення з 500 мобілізованих кримінальних злочинців.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 жовтня. Командирами новоприбулих підрозділів призначено офіцерів з-поміж колишніх російських правоохоронців.

росії потрібні нові солдати: дедалі більше рашистів гине в Україні або відмовляється служити. Зараз кремль активно шукає по тюрмах рекрутів.

Нагадаємо, щоб уникнути падіння популярності президента володимира путіна, російський уряд утримується від повномасштабної мобілізації і таємно проводить вербування у в’язницях. РосЗМІ писали, що російським ув’язненим у виправній колонії в Санкт-Петербурзі була запропонована можливість поборотися як солдатам в Україні за своє звільнення або пом’якшення покарання.

Російський уряд докладає великих зусиль, щоб переконати чоловіків проходити військову службу. Тому в громадському транспорті та на плакатах юнаків запрошують до армії. Міноборони також намагається набирати чоловіків мобільними пунктами комплектування на заходах. «Добровольчі батальйони» рекламують на державному телебаченні, їм обіцяють зарплату від 2100 до 5400 євро на місяць. У самому міністерстві, попри очевидність, будь-яку мобілізацію заперечують.

Згідно з повідомленням російського інтернет-порталу «Медиазона», «кухар путіна» євген пригожин був помічений у кількох в’язницях центральної росії, де він, очевидно, шукав потенційних новобранців. Про це порталу повідомили ув’язнені. Пригожин шукав у в’язницях «грабіжників і вбивць» і нібито пропонував їм великі гроші, якщо вони добровільно підуть на службу в російську армію. Пригожин вважається близькою довіреною особою президента росії. Серед іншого його називають відповідальним за створення групи «найманців Вагнера».

Як повідомляє «Медіазона», засудженим пропонували місячну зарплату в розмірі 100 тис. рублів (приблизно 1600 євро), а також компенсацію їхнім сім’ям у розмірі 5 мільйонів рублів (приблизно 80 тис. євро) у разі їх смерті.

За словами одного з ув’язнених, пригожин запропонував ув’язненим офіційний трудовий договір з державною установою. Імовірність загинути в бою в Україні він оцінив у 15%, імовірність отримати поранення — до 25%.

Раніше повідомлялося також про те, що в окупованому Маріуполі так звана «влада» проводить приховану мобілізацію: пропонує попрацювати у «новому підрозділі» за великі гроші — 200−300 тис. рублів. Насправді людей просто збирають та відправляють на фронт, як це робилося у Донецьку.