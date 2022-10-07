Рада избрала нового главу Нацбанка

https://racurs.ua/n175521-rada-izbrala-novogo-glavu-nacbanka.html

Ракурс

Верховна Рада 7 жовтня обрала нового голову Національного банку України.

Ним став банкір Андрій Пишний. За це рішення в парламенті знайшлося 290 голосів.

Пишний — колишній очільник державного «Ощадбанку. Його кандидатуру 6 жовтня вніс до парламенту президент України.

«Ракурс» повідомляв, що колишнього очільника НБУ Кирила Шевченка 6 жовтня звільнили у Раді. У четвер стало відомо також, що Антикорупційне бюро та прокуратура 6 жовтня оголосили йому про підозру у розкраданнях.

За версією слідства, він причетний до розкрадання понад 206 млн грн «Укргазбанку». Епізоди стосуються періоду перебування Шевченка на посаді голови правління «Укргазбанку».

6 жовтня профільний комітет Ради дав згоду на відставку Шевченка з посади голови НБУ. Президент України Володимир Зеленський 5 жовтня вніс до Верховної Ради проект постанови про звільнення Шевченка. Він свою заяву про відставку пояснив проблемами зі здоров’ям, які він «не може надалі ігнорувати».

Що відомо про Пишного

Пишний має 16 років стажу в банківській системі, значну частину якого присвятив «Ощадбанку». З 2003 по 2007 рік року він був першим заступник голови правління «Ощадбанку», протягом цього часу тимчасово виконував обов’язки голови банку.

Він повернувся в «Ощадбанк» як голова правління у 2014 році, і був на посаді по жовтень 2020 року. З листопада того ж року цей держбанк очолив Сергій Наумов, радником якого Пишний став два роки потому — у травні 2022 року.

На час його керування припали найбільш значущі зміни в «Ощадбанку» і виведення фінустанови на прибуткову діяльність. Також на час його роботи в банку припала одна з найбільш гучних перемог України в міжнародному арбітражі з росією — щодо активів «Ощадбанку» в Криму на 1,3 млрд дол.

Пишний — давній політичний соратник Яценюка: вони разом працювали над політичним проєктом «Фронт змін». На парламентських виборах 2012 року Пишний став заступником керівника штабу «Батьківщини», а в грудні — лідером «групи Яценюка» у фракції «Батьківщини».

Наразі ж він тісно співпрацює з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, зокрема в межах міжнародної санкційної групи «Єрмака-Макфола». У 2016 році заснували громадську організацію «Відчуй», яка допомагає людям з вадами слуху. Крім того, у 2010 році Єрмак був довіреною особою Арсенія Яценюка на 216 окрузі в Києві під час виборів президента.

За даними джерел ЕП, кандидатура Пишного розглядалася як заміна Шевченку й раніше.