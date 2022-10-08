Авиация ВСУ нанесла точные удары по российским ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

https://racurs.ua/n175569-vsu-otbili-ryad-vrajeskih-atak-i-nanesli-tochnye-udary-po-rossiyskim-pvo.html

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Українські військові продовжують стримувати ворога на низці ділянок фронту та прицільно вражають ворожі об'єкти.

За поточну добу, 8 жовтня, підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Красногорівка та Терни. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил від 8 жовтня.

Також повідомляється, що авіація Повітряних сил протягом поточної доби завдала сім точних ударів по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один дрон-розвідник «Орлан».

Ракетні війська й артилерія ЗСУ за поточну добу уразили вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Також були влучання у два склади з боєприпасами та 10 інших важливих об'єктів.

У Генштабі додали, що окупанти продовжують зазнавати втрат, а місцеві лікарні в тимчасово окупованих районах Херсонської області не можуть впоратися з потоком поранених росіян. Також до дитячої клінічної лікарні в місті Лисичанськ Луганської області прибули до 30 поранених загарбників.

Протягом 8 жовтня російські військові завдали три ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Прильоти зафіксували в понад 15 населених пунктах. Зокрема, під ворожим вогнем опинилися Біловоди, Грабовське, Славгород, Уди, Чугунівка, Харків, Часів Яр, Білогорівка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

А російська артилерія та міномети гатили по майже 100 населених пунктах на Сіверському, Слобожанському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївськом, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках. А інфраструктуру Нікополя та територій Миколаївської області росіяни атакували іранськими безпілотниками-камікадзе.

Нагадаємо, 7 жовтня командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що є можливим повторний наступ армії воєнних злочинців росії на Київ. Але для формування таких сил окупантам знадобилося б два-три місяці.