Россияне возобновили движение по уцелевшей полосе Крымского моста. Фото: vechirniy.kyiv.ua

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Кримський міст 9 жовтня зазнав серйозних руйнувань внаслідок вибухів та пожежі, але окупанти все ж запустили по ньому автомобільний рух.

Зараз співробітники російської поліції пропускають по 10 машин за раз, щоб мати можливість провести огляд. На Кримському мосту в цей час працює одна смуга із чотирьох. Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство РІА «Новости».

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту пролунав потужний вибух, а після цього виникла масштабна пожежа та руйнування. На залізничній колії, яка прокладена через міст, горіли цистерни з пальним. Крім того, внаслідок вибуху обвалилися два прольоти автомобільного полотна гілки.

Російські силовики заявили, вибух на мосту стався через вантажівку з вибухівкою. Офіс президента України вважає, що вибух мосту міг відбутися через протистояння між фсб росії та міністерством оборони рф. А The Washington Post із посиланням на джерело в українському уряді написало, що за вибухом на мосту стоять українські спецслужби.

Джерело: РІА «Новости»