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Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: Валентин Резниченко
Рашисты обстреляли Днепропетровщину из «градов» и тяжелой артиллерии (ФОТО)https://racurs.ua/n175575-rashisty-obstrelyali-dnepropetrovschinu-iz-gradov-i-tyajeloy-artillerii-foto.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 9 жовтня, випустили майже 70 смертоносних снарядів по Нікопольському району Дніпропетровської області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Били з «Градів» та важкої артилерії по містах та селах Марганецької та Нікопольської громад, — зазначив Резніченко. — Попередньо, люди не постраждали.
Зафіксовані такі наслідки обстрілів:
- у Нікополі понівечені декілька приватних будинків, парковка, аптека, кілька магазинів, малярна майстерня та агропідприємство. Згоріли три автівки, дев’ять побиті обстрілом. Обірвана лінія електропередач;
- у Марганецькій громаді пошкоджені кілька приватних осель, сонячна електростанція, промислове та харчове підприємства.
Інші райони області протягом ночі рашисти не обстрілювали.
Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок російських обстрілів цієї ночі загинули 17 людей.
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