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Ракурс
Последствия российских обстрелов Днепропетровщины, фото: Валентин Резниченко

Рашисты обстреляли Днепропетровщину из «градов» и тяжелой артиллерии (ФОТО)

9 окт 2022, 08:56
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Рашисти в ніч на сьогодні, 9 жовтня, випустили майже 70 смертоносних снарядів по Нікопольському району Дніпропетровської області.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Били з «Градів» та важкої артилерії по містах та селах Марганецької та Нікопольської громад, — зазначив Резніченко. — Попередньо, люди не постраждали.

Зафіксовані такі наслідки обстрілів:

  • у Нікополі понівечені декілька приватних будинків, парковка, аптека, кілька магазинів, малярна майстерня та агропідприємство. Згоріли три автівки, дев’ять побиті обстрілом. Обірвана лінія електропередач;
  • у Марганецькій громаді пошкоджені кілька приватних осель, сонячна електростанція, промислове та харчове підприємства.

Інші райони області протягом ночі рашисти не обстрілювали.

Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: Валентин Резніченко

Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок російських обстрілів цієї ночі загинули 17 людей.

Источник: Ракурс


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