Последствия обстрела Запорожья 9 октября, фото: Владимир Зеленский

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Володимир Зеленський, президент України, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував фото наслідків ракетного обстрілу Запоріжжя, здійсненого рашистами в ніч на сьогодні, 9 жовтня.

Світ має бачити правду. Ракетний удар по мирному населенню Запоріжжя. Зруйновані житлові та приватні будинки, у яких люди вночі просто спали, просто жили, ні на кого не нападали, — наголосив Зеленський.

За даними Нацполіції, наразі відомо про 13 загиблих в результаті нічного обстрілу Запоріжжя. Ще 60 громадян госпіталізовано до медичних закладів міста. Серед поранених і загиблих є діти.

У ДСНС зазначають, що до проведення аварійно-рятувальних робіт та пошуку постраждалих окрім екстрених і спеціальних служб також залучили:

добровольців формувань цивільного захисту;

кінологів та собак Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону «Антарєс»;

волонтерів ГО «Вогник.Запоріжжя»;

волонтерів загону швидкого реагування ЗОО ТЧХУ.

На місці, де ведуться аварійно-рятувальні роботи, волонтери World Central Kitchen і UABeluga розгорнули пересувний намет, де цивільному населенню і рятувальникам, які ліквідовують наслідки, надають воду, гарячі напої та їжу.

Нагадаємо, Запоріжжя вночі обстрілювали випущеними з літаків ракетами та зенітними ракетами комплексів С-300.