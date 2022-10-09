Мир должен видеть правду — последствия ночного обстрела Запорожья показал Зеленскийhttps://racurs.ua/n175585-mir-doljen-videt-pravdu-posledstviya-nochnogo-obstrela-zaporojya-pokazal-zelenskiy.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував фото наслідків ракетного обстрілу Запоріжжя, здійсненого рашистами в ніч на сьогодні, 9 жовтня.
Світ має бачити правду. Ракетний удар по мирному населенню Запоріжжя. Зруйновані житлові та приватні будинки, у яких люди вночі просто спали, просто жили, ні на кого не нападали, — наголосив Зеленський.
За даними Нацполіції, наразі відомо про 13 загиблих в результаті нічного обстрілу Запоріжжя. Ще 60 громадян госпіталізовано до медичних закладів міста. Серед поранених і загиблих є діти.
У ДСНС зазначають, що до проведення аварійно-рятувальних робіт та пошуку постраждалих окрім екстрених і спеціальних служб також залучили:
- добровольців формувань цивільного захисту;
- кінологів та собак Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону «Антарєс»;
- волонтерів ГО «Вогник.Запоріжжя»;
- волонтерів загону швидкого реагування ЗОО ТЧХУ.
На місці, де ведуться аварійно-рятувальні роботи, волонтери World Central Kitchen і UABeluga розгорнули пересувний намет, де цивільному населенню і рятувальникам, які ліквідовують наслідки, надають воду, гарячі напої та їжу.
Нагадаємо, Запоріжжя вночі обстрілювали випущеними з літаків ракетами та зенітними ракетами комплексів С-300.