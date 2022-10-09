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Ракурс
Наслідки обстрілу Запоріжжя 9 жовтня, фото: Володимир Зеленський

Світ має бачити правду — наслідки нічного обстрілу Запоріжжя показав Зеленський

9 жов 2022, 14:54
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Володимир Зеленський, президент України, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікував фото наслідків ракетного обстрілу Запоріжжя, здійсненого рашистами в ніч на сьогодні, 9 жовтня.





Світ має бачити правду. Ракетний удар по мирному населенню Запоріжжя. Зруйновані житлові та приватні будинки, у яких люди вночі просто спали, просто жили, ні на кого не нападали, — наголосив Зеленський.

За даними Нацполіції, наразі відомо про 13 загиблих в результаті нічного обстрілу Запоріжжя. Ще 60 громадян госпіталізовано до медичних закладів міста. Серед поранених і загиблих є діти.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 9 жовтня, фото: Володимир Зеленський

У ДСНС зазначають, що до проведення аварійно-рятувальних робіт та пошуку постраждалих окрім екстрених і спеціальних служб також залучили:

  • добровольців формувань цивільного захисту;
  • кінологів та собак Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону «Антарєс»;
  • волонтерів ГО «Вогник.Запоріжжя»;
  • волонтерів загону швидкого реагування ЗОО ТЧХУ.

На місці, де ведуться аварійно-рятувальні роботи, волонтери World Central Kitchen і UABeluga розгорнули пересувний намет, де цивільному населенню і рятувальникам, які ліквідовують наслідки, надають воду, гарячі напої та їжу.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, Запоріжжя вночі обстрілювали випущеними з літаків ракетами та зенітними ракетами комплексів С-300.

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Джерело: Ракурс


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