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Последствия российских обстрелов, фото: Дмитрий Живицкий
Рашисты обстреляли Сумскую область из вертолета и САУ (ФОТО)https://racurs.ua/n175674-rashisty-obstrelyali-sumskuu-oblast-iz-vertoleta-i-sau-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 11 жовтня здійснили 13 обстрілів Сумської області.
Зафіксовано 206 «приходів» по населених пунктах області, авіаудар та застосування рашистами забороненої зброї. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Рашисти здійснили такі обстріли:
- у Великописарівській громаді завдано авіаудару по цивільному аграрному підприємству — випущено ракети з гвинтокрила, що не перетинав державний кордон України;
- місто Середино-Була обстріляно зі ствольної артилерії. В результаті зруйновані кілька приватних будинків, автомобіль та лінії електропередач, частина міста знеструмлена. Станом на 21.00 електропостачання відновили;
- села Зноб-Новгородської та Середино-Будської громад обстріляли з мінометів:
- села Білопільської та Есманської громад обстріляли зі ствольної артилерії:
- по території Юнаківської громади стріляли з САУ — пошкоджено приватний будинок мирних жителів та кілька парканів;
- по території Шалигінської громади ввечері гатили з мінометів та використовували освітлювальні боєприпаси білого кольору;
- по населеному пункті Ходіне Шалигінської громади здійснено обстріл із РСЗВ.
За попередньою інформацією, обійшлося без людських жертв.
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