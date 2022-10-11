Последствия российских обстрелов, фото: Дмитрий Живицкий

https://racurs.ua/n175674-rashisty-obstrelyali-sumskuu-oblast-iz-vertoleta-i-sau-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 11 жовтня здійснили 13 обстрілів Сумської області.

Зафіксовано 206 «приходів» по населених пунктах області, авіаудар та застосування рашистами забороненої зброї. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Рашисти здійснили такі обстріли:

у Великописарівській громаді завдано авіаудару по цивільному аграрному підприємству — випущено ракети з гвинтокрила, що не перетинав державний кордон України;

місто Середино-Була обстріляно зі ствольної артилерії. В результаті зруйновані кілька приватних будинків, автомобіль та лінії електропередач, частина міста знеструмлена. Станом на 21.00 електропостачання відновили;

села Зноб-Новгородської та Середино-Будської громад обстріляли з мінометів:

села Білопільської та Есманської громад обстріляли зі ствольної артилерії:

по території Юнаківської громади стріляли з САУ — пошкоджено приватний будинок мирних жителів та кілька парканів;

по території Шалигінської громади ввечері гатили з мінометів та використовували освітлювальні боєприпаси білого кольору;

по населеному пункті Ходіне Шалигінської громади здійснено обстріл із РСЗВ.

За попередньою інформацією, обійшлося без людських жертв.