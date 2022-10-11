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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: Дмитро Живицький

Рашисти обстріляли Сумську область з гвинтокрила та САУ (ФОТО)

11 жов 2022, 23:01
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Російські загарбники сьогодні, 11 жовтня здійснили 13 обстрілів Сумської області.





Зафіксовано 206 «приходів» по населених пунктах області, авіаудар та застосування рашистами забороненої зброї. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Рашисти здійснили такі обстріли:

  • у Великописарівській громаді завдано авіаудару по цивільному аграрному підприємству — випущено ракети з гвинтокрила, що не перетинав державний кордон України;
  • місто Середино-Була обстріляно зі ствольної артилерії. В результаті зруйновані кілька приватних будинків, автомобіль та лінії електропередач, частина міста знеструмлена. Станом на 21.00 електропостачання відновили;
  • села Зноб-Новгородської та Середино-Будської громад обстріляли з мінометів:
  • села Білопільської та Есманської громад обстріляли зі ствольної артилерії:
  • по території Юнаківської громади стріляли з САУ — пошкоджено приватний будинок мирних жителів та кілька парканів;
  • по території Шалигінської громади ввечері гатили з мінометів та використовували освітлювальні боєприпаси білого кольору;
  • по населеному пункті Ходіне Шалигінської громади здійснено обстріл із РСЗВ.

За попередньою інформацією, обійшлося без людських жертв.

Наслідки російських обстрілів, фото: Дмитро Живицький

Джерело: Ракурс


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