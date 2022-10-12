Власти сообщили число похищенных россиянами жителей Запорожской области

https://racurs.ua/n175695-vlasti-soobschili-chislo-pohischennyh-rossiyanami-jiteley-zaporojskoy-oblasti.html

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Загарбники майже не випускають людей з окупованої Запорізької області після так званого «приєднання» регіону до росії, викрадено щонайменше 529 жителів.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух під час брифінгу повідомив, що за минулу добу виїхали тільки приблизно 60 людей, хоча раніше за добу по 1,5 тис. людей виїздили з тих територій, бо дуже тяжко жити там: ні газу немає, електрика під питанням, медична допомога обмежена.

Раніше Старух повідомляв, що московити вже будують «державний кордон» на Запоріжжі. Окупанти намагаються у районі Василівки облаштувати «державний кордон», як вони вважають, з усіма правилами перетину, які вони там собі вигадали.

Внаслідок цього не пускають чоловіків призовного віку, — повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Василівка — це єдиний населений пункт, через який евакуюються жителі окупованих частин Запорізької, Херсонської областей, а також Донеччини та Луганщини. Наразі у Василівці катастрофа з кількістю людей, які намагаються покинути ТОТ.

Російські окупанти 10 жовтня викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка і тримають його у невідомому місці, повідомили в пресслужбі «Енергоатому».

Імовірно, росіяни катують та залякують Мартинюка, бо хочуть отримати інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше примусити український персонал станції працювати на «Росатом».

Нагадаємо, вранці 30 вересня ворог атакував ракетами Запоріжжя. Під удар потрапила цивільна колона, яка стояла в черзі на виїзді з обласного центру, аби виїхати на тимчасово окуповану територію до родичів. Правоохоронці з’ясували, що російські військові здійснили цю терористичну атаку зенітними ракетами С-300.

У момент обстрілу російських воєнних злочинців в автоколоні на виїзд до тимчасово окупованої території перебували майже 250 цивільних автомобілів. Ввечері 30 вересня повідомлялося про 30 загиблих та 88 поранених.