САУ Panzerhaubitze 2000. Фото: prm.ua

https://racurs.ua/n175701-germaniya-poobeschala-ukraine-dopolnitelnye-rszo-mars-ii-i-gaubicy-pzh-2000.html

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Німеччина планує передати Україні додаткові реактивні системи залпового вогню та артилерійські установки.

Вже найближчими тижнями арсенал Збройних сил України поповниться додатковими реактивними системами залпового вогню MARS II та артилерійськими установками PzH 2000. Про це 12 жовтня повідомило Міністерство оборони Німеччини.

Зустріч у форматі «Рамштайн» в особливий час: російські ракетні обстріли та часткова мобілізація, імітаційні референдуми, український контрнаступ. Ми координуємо нашу постійну підтримку, — заявили у відомстві.

Німецьке відомство не розкрило інформацію про те, яку кількість цього озброєння передадуть Україні. Раніше ЗСУ вже отримували ці САУ та РСЗВ від Німеччини.

Як відомо, Mars II — німецька реактивна система залпового вогню, яка була прийнята на озброєння Бундесверу в 1990 році. Ця пускова установка на гусеничному шасі фактично є ліцензійною копією американської M270 MLRS з незначними доопрацюваннями. Реактивні снаряди калібру 227 або 237 мм можуть вражати цілі на відстані від 45 км до 70 км.

А Panzerhaubitze 2000 — це німецька самохідна артилерійська установка з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем. Стандартні боєприпаси до цієї САУ можуть вражати цілі на відстані до 30 км, а боєкомплект установки складається із 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів.

Крім того, прес-служба Міністерства оборони Нідерландів повідомила, що країна передасть ЗСУ ракети для протиповітряної та протиракетної оборони на 15 млн євро. Ці боєприпаси будуть використовувати в зенітних установках, які нададуть Україні інші держави.

Єдиний результат, якого досягне путін — це те, що ми будемо постачати ще більше через такого роду атаки, — заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Нагадаємо, 12 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Німеччина вже передала Україні новітні німецькі зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони IRIS-T. А зі Сполучених Штатів Америки незабаром мають надійти системи ППО NASAMS.