16 САУ Zuzana и военная амуниция – Германия объявила о новом транше помощи ВСУ

https://racurs.ua/n175682-16-sau-zuzana-i-voennaya-amuniciya-germaniya-obyavila-o-novom-transhe-pomoschi-vsu.html

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Німеччина разом з Данією та Норвегією нададуть Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana.

В повідомленні Міністерства оборони ФРН йдеться про значні масштабні анонсованої допомоги Збройним силам України з боку федерального уряду.

Крім САУ того, Німеччина передасть:

130 систем опалювання;

36 машин швидкої допомоги;

100 тис. аптечок;

405 тис. сухпайків.

З міркувань безпеки федеральний уряд не надає детальної інформації про способи та дати постачання допомоги.

2 жовтня міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що Німеччина, Данія та Норвегія профінансують виробництво у Словаччині ще 16 самохідних гаубиць Zuzana 2 калібру 155 мм для України.

9 жовтня Словаччина передала Україні дві нові самохідні артилерійські установки Zuzana 2.