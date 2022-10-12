Ракурсhttps://racurs.ua/
16 САУ Zuzana и военная амуниция – Германия объявила о новом транше помощи ВСУ
16 САУ Zuzana и военная амуниция — Германия объявила о новом транше помощи ВСУhttps://racurs.ua/n175682-16-sau-zuzana-i-voennaya-amuniciya-germaniya-obyavila-o-novom-transhe-pomoschi-vsu.htmlРакурс
Німеччина разом з Данією та Норвегією нададуть Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana.
В повідомленні Міністерства оборони ФРН йдеться про значні масштабні анонсованої допомоги Збройним силам України з боку федерального уряду.
Крім САУ того, Німеччина передасть:
- 130 систем опалювання;
- 36 машин швидкої допомоги;
- 100 тис. аптечок;
- 405 тис. сухпайків.
З міркувань безпеки федеральний уряд не надає детальної інформації про способи та дати постачання допомоги.
2 жовтня міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що Німеччина, Данія та Норвегія профінансують виробництво у Словаччині ще 16 самохідних гаубиць Zuzana 2 калібру 155 мм для України.
9 жовтня Словаччина передала Україні дві нові самохідні артилерійські установки Zuzana 2.
Читайте также
.
HIMARS и Iris-T в Украине, NASAMS — на подходе. Запад ответил путину на зверские обстрелы Украины
17 человек погибли в Запорожье в результате российских обстрелов (ФОТО, ВИДЕО)
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...