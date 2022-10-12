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16 САУ Zuzana і військова амуніція - Німеччина оголосила про новий транш допомоги ЗСУ
16 САУ Zuzana і військова амуніція — Німеччина оголосила про новий транш допомоги ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n175682-16-sau-zuzana-i-viyskova-amuniciya-nimechchyna-ogolosyla-pro-novyy-transh-dopomogy-zsu.htmlРакурс
Німеччина разом з Данією та Норвегією нададуть Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana.
В повідомленні Міністерства оборони ФРН йдеться про значні масштабні анонсованої допомоги Збройним силам України з боку федерального уряду.
Крім САУ того, Німеччина передасть:
- 130 систем опалювання;
- 36 машин швидкої допомоги;
- 100 тис. аптечок;
- 405 тис. сухпайків.
З міркувань безпеки федеральний уряд не надає детальної інформації про способи та дати постачання допомоги.
2 жовтня міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що Німеччина, Данія та Норвегія профінансують виробництво у Словаччині ще 16 самохідних гаубиць Zuzana 2 калібру 155 мм для України.
9 жовтня Словаччина передала Україні дві нові самохідні артилерійські установки Zuzana 2.
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