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Ракурс
16 САУ Zuzana і військова амуніція - Німеччина оголосила про новий транш допомоги ЗСУ

16 САУ Zuzana і військова амуніція — Німеччина оголосила про новий транш допомоги ЗСУ

12 жов 2022, 09:56
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Німеччина разом з Данією та Норвегією нададуть Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana.





В повідомленні Міністерства оборони ФРН йдеться про значні масштабні анонсованої допомоги Збройним силам України з боку федерального уряду.

Крім САУ того, Німеччина передасть:

  • 130 систем опалювання;
  • 36 машин швидкої допомоги;
  • 100 тис. аптечок;
  • 405 тис. сухпайків.

З міркувань безпеки федеральний уряд не надає детальної інформації про способи та дати постачання допомоги.

2 жовтня міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що Німеччина, Данія та Норвегія профінансують виробництво у Словаччині ще 16 самохідних гаубиць Zuzana 2 калібру 155 мм для України.

9 жовтня Словаччина передала Україні дві нові самохідні артилерійські установки Zuzana 2.

Джерело: Ракурс


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