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На юге Украины сбили шесть иранских дронов Shahed-136

Шесть «шахидов» сбили защитники Украины за ночь

13 окт 2022, 09:28
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Українські військові на півдні України збили сьогодні, 13 жовтня, вночі, збили шість дронів-камікадзе Shahed-136.





Про це повідомляє прес-служба Повітряного командування «Південь».

Зазначається, що чотири таких дрони збили над Одещиною, ще два — над Миколаївщиною.

Крім того, атака ворожих дронів-камікадзе сталася на Київщині. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні вранці повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Маємо удари по одній із громад області. Попередньо — атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють, — зазначив він.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 12 жовтня, ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил ЗСУ знищили 17 дронів-камікадзе Shahed-136 та два «Zala Ланцет», а також п’ять ударних вертольотів Ка-52.

Источник: Ракурс


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