Шість «шахідів» збили захисники України за ніч

На півдні України збили шість іранських дронів Shahed-136

https://racurs.ua/ua/n175715-shist-shahidiv-zbyly-zahysnyky-ukrayiny-za-nich.html

Ракурс

Українські військові на півдні України збили сьогодні, 13 жовтня, вночі, збили шість дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє прес-служба Повітряного командування «Південь».

Зазначається, що чотири таких дрони збили над Одещиною, ще два — над Миколаївщиною.

Крім того, атака ворожих дронів-камікадзе сталася на Київщині. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні вранці повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Маємо удари по одній із громад області. Попередньо — атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють, — зазначив він.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 12 жовтня, ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил ЗСУ знищили 17 дронів-камікадзе Shahed-136 та два «Zala Ланцет», а також п’ять ударних вертольотів Ка-52.