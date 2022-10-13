Шість «шахідів» збили захисники України за ніч

Шість «шахідів» збили захисники України за нічhttps://racurs.ua/ua/n175715-shist-shahidiv-zbyly-zahysnyky-ukrayiny-za-nich.htmlРакурс
Українські військові на півдні України збили сьогодні, 13 жовтня, вночі, збили шість дронів-камікадзе Shahed-136.
Про це повідомляє прес-служба Повітряного командування «Південь».
Зазначається, що чотири таких дрони збили над Одещиною, ще два — над Миколаївщиною.
Крім того, атака ворожих дронів-камікадзе сталася на Київщині. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні вранці повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
Маємо удари по одній із громад області. Попередньо — атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють, — зазначив він.
Нагадаємо, впродовж минулої доби, 12 жовтня, ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил ЗСУ знищили 17 дронів-камікадзе Shahed-136 та два «Zala Ланцет», а також п’ять ударних вертольотів Ка-52.