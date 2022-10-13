росія перекинула в Україну іранських військових, які стежать за запуском "Шахедів" - ISW

https://racurs.ua/ua/n175714-rosiya-perekynula-v-ukrayinu-iranskyh-viyskovyh-yaki-stejat-za-zapuskom-shahediv-isw.html

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Вірогідно, що росіяни перекинули іранських військових, пов’язаних з Корпусом вартових ісламської революції, на окуповані території України для навчання російських військових використанню безпілотників Shahed-136.

ISW з посиланням на Центр національного спротиву повідомив, що російські війська направили невизначену кількість іранських інструкторів до Джанкоя в Криму, Залізного порту та Гладівки в Херсонській області для навчання російських військ використанню безпілотників.

У центрі повідомили, що іранські інструктори безпосередньо спостерігають за запусками «Шахеда» по цивільних об'єктах в Україні, зокрема в Миколаївській та Одеській областях.

Вважається, що Корпус вартових Ісламської революції є основним оператором іранських безпілотників, тому ці іранські інструктори можуть бути оперативниками КВІР або його філіями.

Нагадаємо, росія включила «Шахеди» до широкомасштабної хвилі ударів, яку вона здійснила 10 жовтня. Раніше український Генштаб повідомляв, що росія випустила загалом 86 «Шахед-136» і стверджувала, що 60% з них було знищено в повітрі.

Ці БПЛА повільні та літають на низькій висоті, завдяки чому їх легко вражати за допомогою звичайних засобів протиповітряної оборони. В Міноборони Великої Британії стверджують, що існує реалістична ймовірність того, що росія досягла певного успіху, атакуючи кількома БПЛА одночасно.

Вранці 12 жовтня над Миколаївщиною українська ППО збила дев’ять російських дронів-камікадзе Shahed-136.