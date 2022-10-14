Интернет Starlink в Украине. Фото: mind.ua

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Ракурс

Супутникові інтернет-термінали Starlink продовжать працювати в Україні.

У Києві знайдуть рішення, як це зробити. Американський мільярдер Ілон Маск допоміг українцям вистояти у найбільш критичні моменти російсько-української війни, але бізнес має право на власні стратегії. Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк 14 жовтня написав у Twitter.

Україна знайде рішення, аби Starlink продовжив роботу. Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв‘язок, — упевнений він.

А міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав не турбуватися через роботу Starlink в Україні. Він переконаний, що термінали цього супутникового інтернету працюватимуть.

Тим часом агенція AP із посиланням на американського посадовця на умовах анонімності повідомила, що Міністерство оборони США отримало звернення від засновника компанії SpaceX Ілона Маска про фінансування мережі супутникового зв’язку Starlink, що використовується в Україні.

У Пентагоні заявили, що відомство «перебуває на зв’язку зі SpaceX» щодо ситуації із системою Starlink в Україні. Інші подробиці американські військові відмовилися оголошувати.

Нагадаємо, телеканал CNN повідомив, що компанія SpaceX повідомила міністерство оборони США, що більше не може продовжувати фінансування супутникової мережі Starlink для України, і попросила відомство взяти витрати на себе.

Джерело: AP