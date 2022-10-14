Маск образився - SpaceX відмовилася платити за супутникову мережу Starlink для України

https://racurs.ua/ua/n175761-mask-obrazyvsya-spacex-vidmovylasya-platyty-za-suputnykovu-mereju-starlink-dlya-ukrayiny.html

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Компанія SpaceX повідомила міністерство оборони США, що більше не може продовжувати фінансування супутникової мережі Starlink для України, і попросила відомство взяти витрати на себе.

Про це повідомляє телеканал CNN, у розпорядженні якого опинилися документи компанії.

Після початку війни в Україні компанія SpaceX вирішила надати українській стороні доступ до глобальної системи супутникового інтернету Starlink. 1 березня до країни прибула перша партія терміналів, які забезпечують підключення до супутникового зв’язку.

Як зазначається у статті CNN, термінали Starlink необхідні в умовах обстрілів комунікаційної інфраструктури України. Супутниковий зв’язок використовується, зокрема, українськими військовими, які за її допомогою координують дії підрозділів, керують дронами та коригують артилерійський вогонь.

Згідно з документами, які опинилися у розпорядженні CNN, 8 вересня директор із держзакупівель SpaceX направив Пентагону листа про те, що витрати на обслуговування мережі супутників для України стали надто високими т наблизилися до 100 млн дол.

Ми не в змозі надалі постачати термінали в Україну чи фінансувати роботу вже поставлених терміналів протягом невизначеного періоду часу, — йдеться у листі.

Представник SpaceX попросив військове відомство США взяти на себе поточні витрати на загальну суму 124 млн дол., а також профінансувати роботу Starlink для України до кінця 2022 року. Компанія також попередила, що фінансування супутників у 2023 році може сягнути 400 млн дол.

SpaceX також попросила Пентагон ухвалити новий запит України про постачання терміналів Starlink. За даними CNN, у липні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до глави SpaceX Ілона Маска, наголосивши на «винятковій корисності» Starlink. Він розповів, що у розпорядженні українських військових перебувають приблизно 4 тис. терміналів, але щомісяця під час боїв знищуються приблизно 500.

Залужний попросив Маска поставити 6,2 тис. додаткових терміналів для українських військ та спецслужб, а також по 500 комплектів обладнання на місяць, щоб компенсувати втрати. У відповідь, пише CNN, у SpaceX заявили, що перенаправили прохання головкому ЗСУ до Пентагону.

В окремому супровідному листі до Пентагона сторонній консультант SpaceX вказав, що компанія «зіштовхується з жахливо важким рішенням».

Не думаю, що у них є фінансова можливість надати якісь додаткові термінали або послуги на запит генерала Залужного, — зазначив він.

Після того як SpaceX надала Україні доступ до Starlink, Маск отримав «широке визнання та подяку», хоча більшість терміналів та послуг супутникової системи було оплачено зі сторонніх джерел, йдеться у статті CNN.

За даними SpaceX, наданими Пентагону, близько 85% із 20 тис. терміналів Starlink в Україні були повністю або частково оплачені Польщею, Великою Британією та США, а також краудфандинговими кампаніями та неурядовими організаціями.

Вони ж сплатили близько 30% послуг із постійного інтернет-підключення, які, за інформацією SpaceX, коштують 4,5 тис. дол. на місяць. 70%, що залишилися, профінансувала сама компанія.

7 жовтня Маск повідомив у Твіттері, що SpaceX витратила на постачання та обслуговування терміналів Starlink в Україні 80 млн дол., а до кінця року витрати компанії перевищать 100 млн.

Вимога компанії Маска про оплату Starlink для України викликала роздратування у керівництва Пентагону, пише CNN. Один із високопосадовців відомства заявив телеканалу, що SpaceX «має нахабство виглядати героями», поки інші платять так багато за їхні послуги, а тепер виставляє рахунки на десятки мільйонів доларів на місяць.

Як зазначає CNN, про вимоги SpaceX стало відомо після повідомлень про масштабні збої в роботі Starlink під час українського контрнаступу, а також після скандалу, викликаного пропозиціями Ілона Маска щодо умов укладання миру між росією та Україною.

Джерело CNN, знайоме із ситуацією, розповіло, що збої вплинули на спроби ЗСУ прорвати оборону російських військ. У SpaceX не відповіли на прохання CNN прокоментувати нещодавні збої та звернення до Пентагону.

Представник Пентагону Боб Дічі сказав CNN, що міністерство «продовжує працювати над пошуком рішень для збройних сил України».

Вперше про збої, що торкнулися лінії фронту, 7 жовтня повідомила газета Financial Times. У статті видання також повідомлялося, що збої призвели до «катастрофічної втрати зв’язку» між українськими військовими.

У відповідь Маск не став спростовувати збої, заявивши, що те, що відбувається на полі бою, — секретна інформація.

Представник Маска не відповів на запит телеканалу. При цьому у твіттері бізнесмен прокоментував зауваження кореспондента KyivPost Джейсона Смарта, який зазначив, що стаття CNN вийшла після того, як колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник попросив Маску «**********" (відвалити) у відповідь на його пропозиції щодо перемир’я. Бізнесмен заявив: «Ми просто дотримуємося його рекомендацій».

Нагадаємо, що на початку жовтня Маск припустив у Твіттері, на яких умовах росія та Україна, найімовірніше, укладуть мир. Серед параметрів можливого перемир’я він запропонував «залишити» анексований у 2014 році Крим у складі рф та провести нове голосування на інших анексованих територіях. Україна, на його думку, могла б залишитись у статусі «нейтральної» держави.

В Україні пропозиції бізнесмена викликали різку реакцію. Там висловили сумніви, що він продовжує підтримувати Київ у війні з росією.

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Маск «намагається узаконити псевдореферендуми, що проходили під дулами автоматів». Інший радник глави офісу президента Олексій Арестович сказав, що Маск привів його в сказ «пропозицією подарувати трошки Батьківщині путіну».