Неожиданную причину ожирения обнаружили ученые

Загрязненный воздух является предпосылкой ожирения

https://racurs.ua/n175803-neojidannuu-prichinu-ojireniya-obnarujili-uchenye.html

Ракурс

Ожиріння в останні десятиліття стало серйозною глобальною проблемою охорони здоров’я. Традиційно причинами ожиріння вважають нездорову дієту та відсутність регулярних фізичних вправ.

Проте нове дослідження учених з Мічиганського університету (США) показує, що є ще один фактор, який призводить до ожиріння, повідомляє видання EurekAlert.

Виявилося, що передумовою ожиріння, принаймні у жінок середнього віку, може бути забруднення повітря.

У жінок віком від 40 до 50 років, які тривалий час піддавалися впливу забруднення повітря — зокрема, підвищеного вмісту дрібних частинок, діоксиду азоту та озону — спостерігалося збільшення індексу маси та структури тіла, — зазначають дослідники.

Такого висновку учені дійшли, проаналізувавши дані щодо 1 тис. 654 жінок різних рас з низки регіонів світу. За цими жінками, чий початковий середній вік становив майже 50 років, спостерігали з 2000 по 2008 рік.

Дослідники вивчили зв’язок між забрудненням у місцях їхнього проживання та змінами індексу маси тіла. Виявилося, що:

забруднення повітря призвело до збільшення жирових відкладень в організмі в середньому на 4,5%;

високий рівень фізичної активності, який ґрунтувався на частоті, тривалості та передбачуваному фізичному навантаженні понад 60 вправ, був ефективним способом пом’якшити та компенсувати вплив забруднення повітря.

Оскільки дослідження було зосереджено на жінках середнього віку, без додаткової перевірки не можна стверджувати, що такий же вплив забруднення повітря матиме й на чоловіків чи жінок інших вікових діапазонів, наголошують учені.

Нагадаємо, раніше американські вчені виявили зв’язок між забрудненням повітря в місцях проживання батьків та інтелектом дітей.

Джерело: EurekAlert