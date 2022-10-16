Российские оккупанты атаковали две общины на Днепропетровщине. Фото: Владимир Зеленский

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Російські загарбники продовжують обстрілювати мирні українські населені пункти.

Зокрема, 16 жовтня важка артилерія ворога та реактивні системи залпового вогню «Град» обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади Дніпропетровщини. Зокрема, по Нікополю прилетіли понад 40 російських снарядів. Внаслідок російської агресії поранення дістав 47-річний чоловік. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Facebook.

Обстріл спричинив кілька пожеж, але вогнеборці їх уже приборкали. Російська атака пошкодила майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, промислове підприємство, автівки, кілька газопроводів та ліній електропередач. Без світла залишилися понад 1 тис. 500 родин. Над вирішенням цієї проблеми працюють енергетики.

За словами Резніченка, у Марганецькій громаді минулося без постраждалих.

Нагадаємо, 15 жовтня російські ракети та дрони-камікадзе атакували Запоріжжя. Внаслідок вибухів зазнали руйнувань об'єкти цивільної, промислової та енергетичної інфраструктури.