В беларусе сообщили число россиян в "общей группировке войск"

https://racurs.ua/n175827-v-belaruse-soobschili-chislo-rossiyan-v-obschey-gruppirovke-voysk.html

Ракурс

В білорусь прибуде до 9 тис. російських військових. Вони будуть перебувати в цій країні нібито в рамках розгортання так званого «спільного угрупування військ».

Цю чисельність московитів вказав у Твіттер помічник міністра оборони білорусі з питань міжнародної військової співпраці Валерій Ревенко.

До білорусі почали прибувати перші військові ешелони з російськими військовослужбовцями, які входять до складу СУВ (спільного угрупування військ). Переїзд триватиме кілька днів. Загальна чисельність становитиме трохи менш як 9 тис. осіб. Більше інформації буде надано на брифінгу для військових аташе, — пише він.

Також в Міноборони білорусі сказали, що до країни з росії вже почала прибувати авіаційна складова регіонального угруповання військ.

Нагадаємо, в Україні щодо цієї активності є дві версії. Перша — готується новий наступ на Київ. Друга — росіяни намагаються створити загрозу, щоб відтягнути на білоруський кордон українські війська з фронту.

10 жовтня самопроголошений лідер білорусі лукашенко заявив, що він і президент рф путін домовились розгорнути спільне регіональне угруповання військ. За його словами, білорусі пішла на це «через необхідність зміцнення своєї безпеки, оскільки ситуація стрімко змінилася».