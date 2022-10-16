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Ракурс
У білорусі повідомили скількох росіян приймуть до "спільного угруповання військ"

У білорусі повідомили кількість росіян у «спільному угрупованні військ»

16 жов 2022, 15:44
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В білорусь прибуде до 9 тис. російських військових. Вони будуть перебувати в цій країні нібито в рамках розгортання так званого «спільного угрупування військ».





Цю чисельність московитів вказав у Твіттер помічник міністра оборони білорусі з питань міжнародної військової співпраці Валерій Ревенко.

До білорусі почали прибувати перші військові ешелони з російськими військовослужбовцями, які входять до складу СУВ (спільного угрупування військ). Переїзд триватиме кілька днів. Загальна чисельність становитиме трохи менш як 9 тис. осіб. Більше інформації буде надано на брифінгу для військових аташе, — пише він.

Також в Міноборони білорусі сказали, що до країни з росії вже почала прибувати авіаційна складова регіонального угруповання військ.

Нагадаємо, в Україні щодо цієї активності є дві версії. Перша — готується новий наступ на Київ. Друга — росіяни намагаються створити загрозу, щоб відтягнути на білоруський кордон українські війська з фронту.

10 жовтня самопроголошений лідер білорусі лукашенко заявив, що він і президент рф путін домовились розгорнути спільне регіональне угруповання військ. За його словами, білорусі пішла на це «через необхідність зміцнення своєї безпеки, оскільки ситуація стрімко змінилася».

Джерело: Ракурс


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