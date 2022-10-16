Россияне расконсервируют МиГ-29 на авиабазах вблизи Украины

https://racurs.ua/n175837-rossiyane-raskonserviruut-mig-29-na-aviabazah-vblizi-ukrainy.html

Ракурс

Армя рф почала вивозити з місць зберігання на авіабазах багатоцільові винищувачі МіГ-29. Про це повідомили аналітики з MilitaryAviationInUa ґрунтуючись на свіжих супутникових знімках.

На оприлюднених супутникових знімках за 15 жовтня видно, як з військового аеродрому біля російського міста Міллерово повивозили МиГ-29.

Винищувачі МиГ-29 на цьому аеродромі, що у Ростовській області, перебували там тривалий час.

Схоже незабаром в зведеннях щодо втрат РФ можна буде побачити МіГ-29. З аеродрому Міллєрово повивозили МіГ-29, які там стояли на зберіганні. pic.twitter.com/Muv1zboisH — MilitaryAviationInUa (@Ukraine_AF) October 16, 2022

З 2009 до 2014 року цей аеродром не експлуатувався. 1 січня 2014 року було відновлено 31 винищувальний авіаційний полк.

25 лютого 2022 року Повітряні сили ЗС України балістичною ракетою «Точка-У» завдали удару по цій авіабазі. Тоді, за твердженням українських сил, знищено щонайменше два літаки Су-30СМ Повітряно-космічних сил рф.

На військовому аеродромі у Курську зняли зі зберігання винищувачі МіГ-29СМТ, які не експлуатувалися останні роки. Одномісний багатоцільовий фронтовий винищувач МіГ-29СМТ — це модернізований варіант винищувача МіГ-29СМ.

Розробка модернізованого винищувача МіГ-29СМТ розпочалася на підприємстві «МіГ» на початку 1997 року. Літак отримав нове бортове обладнання, більшу номенклатуру озброєння та дальність польоту.