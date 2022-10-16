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Ракурс
Росіяни розконсервовують МіГ-29 на авіабазах поблизу України

Росіяни розконсервовують МіГ-29 на авіабазах поблизу України

16 жов 2022, 20:13
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Армя рф почала вивозити з місць зберігання на авіабазах багатоцільові винищувачі МіГ-29. Про це повідомили аналітики з MilitaryAviationInUa ґрунтуючись на свіжих супутникових знімках.





На оприлюднених супутникових знімках за 15 жовтня видно, як з військового аеродрому біля російського міста Міллерово повивозили МиГ-29.

Росіяни розконсервовують МіГ-29 на авіабазах поблизу України

Винищувачі МиГ-29 на цьому аеродромі, що у Ростовській області, перебували там тривалий час.

З 2009 до 2014 року цей аеродром не експлуатувався. 1 січня 2014 року було відновлено 31 винищувальний авіаційний полк.

25 лютого 2022 року Повітряні сили ЗС України балістичною ракетою «Точка-У» завдали удару по цій авіабазі. Тоді, за твердженням українських сил, знищено щонайменше два літаки Су-30СМ Повітряно-космічних сил рф.

Росіяни розконсервовують МіГ-29 на авіабазах поблизу України

На військовому аеродромі у Курську зняли зі зберігання винищувачі МіГ-29СМТ, які не експлуатувалися останні роки. Одномісний багатоцільовий фронтовий винищувач МіГ-29СМТ — це модернізований варіант винищувача МіГ-29СМ.

Росіяни розконсервовують МіГ-29 на авіабазах поблизу України

Розробка модернізованого винищувача МіГ-29СМТ розпочалася на підприємстві «МіГ» на початку 1997 року. Літак отримав нове бортове обладнання, більшу номенклатуру озброєння та дальність польоту.

Джерело: Ракурс


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