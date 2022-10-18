Цель российских атак дронами-камикадзе по Украине объяснили аналитики ISW. Фото:

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Останні атаки росії іранськими дронами «Шахід» на житлову інфраструктуру в Україні узгоджується з ширшою схемою дій окупантів, які надають перевагу психологічному терору, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою.

Іранські безпілотники Shahed-136 здатні нести 40 кг вибухівки, тоді як типовий 155-мм артилерійський снаряд M795 несе вчетверо менше вибухівки. П’ять дронів, які завдали ударів по Києву 17 жовтня, мали ефект 15 артилерійських снарядів, випущених на дуже велику площу. Такі удари можуть завдати великої шкоди громадянській інфраструктурі та вбити і поранити багатьох людей, не створюючи значних військових наслідків. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 18 жовтня.

Аналітики зазначають, що окупанти продовжаться використовувати БПЛА-камікадзе, щоб створити психологічні ефекти, пов’язаних із націлюванням на цивільні райони. Росіяни можуть продовжити атакувати мирні міста замість того, щоб намагатися завдавати концентрованих ударів по військових та прифронтових цілях.

Також в ISW зазначили, що використання росією іранських дронів показує той факт, що рф майже вичерпала більшу частину свого внутрішнього запасу оперативно-тактичної зброї.

Нагадаємо, 17 жовтня упродовж дня російські окупанти атакували Київ та Київську область дронами-камікадзе, що призвело до загибелі цивільних та серйозних руйнувань.