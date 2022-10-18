Оккупанты хотят захватить Бахмут до конца октября. Фото:

https://racurs.ua/n175882-armiya-rf-planiruet-zahvatit-bahmut-do-konca-oktyabrya-minoborony.html

Ракурс

Окупанти з російської федерації планують захопити Бахмут Донецької області до кінця жовтня.

Таке завдання поставили перед солдатами російські генерали у кремлі. Таким чином ворог хоче повністю вийти на адміністративний кордон Донеччини. Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила в ефірі медіаплатформи «Ми — Україна».

Росіяни поставили своїм військам — вже вп’яте з початку повномасштабного вторгнення — термін, коли вони мають повністю вийти на адмінкордон Донецької області. Зараз у них план, що вони мають до кінця цього місяця повністю зайняти Бахмут, — зазначила заступник глави МОУ.

Заступниця міністра додала, що ситуація в східній частині України «різна». Найважчі бої з окупантами спостерігаються саме в Бахмуті, там за словами Маляр, дуже важко.

Однак, наступ ворога, підрозділи Збройних сил України продовжують просуватися на Донбасі.

Нагадаємо, 17 жовтня українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області.