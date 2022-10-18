Действия Ирана — это подлость и ложь. Кулеба предлагает Зеленскому разорвать дипотношения

https://racurs.ua/n175893-deystviya-irana-eto-podlost-i-loj-kuleba-predlagaet-zelenskomu-razorvat-dipotnosheniya.html

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Голова МЗС України Дмитро Кулеба внесе на розгляд президента України пропозицію про розрив дипвідносин з Іраном.

З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами громадянській інфраструктурі України, смертей та страждань, заподіяних нашому народу, а також у зв’язку з появою повідомлень про можливе продовження постачання Іраном зброї росії, я вношу на розгляд президента України пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном, — повідомив Кулеба під час онлайн-брифінгу.

МЗС України 17 жовтня після чергових атак по Україні за допомогою іранських дронів «Шахед», які росіяни назвали «Герань», офіційно завило, що Іран є співучасником злочинів рф проти України. Тегеран, а також Москва декілька разів заявили, що Іран не постачав росії цю зброю.

Кулеба сказав, що Київ повернеться до добрих відносин з Іраном, якщо ця країна припинить постачати зброю державі-агресору росії.

У вересні Київ скоротив персонал посольства Ірану.

Сьогодні у Верховній Раді також подали проект постанови про розірвання дипломатичних відносин з Іраном.

росія продовжує використовувати свої відносини з Іраном, щоб отримати безпілотники та ракети, щоб компенсувати свій все більш виснажений ракетний арсенал, повідомили аналітики ISW 18 жовтня.

Удари російських безпілотників по житлових районах Києва 17 жовтня свідчать про те, що російські сили віддають перевагу психологічному терору над відчутними досягненнями на полі бою, — йдеться у звіті.

Експерти ISW зауважують, що удари безпілотниками можуть завдати значної шкоди цивільній інфраструктурі та вбити або поранити багато людей, не створюючи «значущих військових ефектів».

Цей аналіз свідчить про те, що російські війська продовжують використовувати безпілотні літальні апарати Shahed-136 для створення психологічних ефектів, пов’язаних із націлюванням на цивільні райони, замість того, щоб намагатися створити асиметричний оперативний ефект, завдаючи зосереджених ударів по військових цілях, — додають в Інституті вивчення війни.

Стало відомо, що Німеччина підтримає санкції проти Ірану через постачання зброї росії.

На мій погляд, у зв’язку з постачанням безпілотників з Ірану до росії має бути ще один пакет санкцій проти іранського режиму, — заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

У відповідь на запитання журналіста, як ці нові санкції нашкодять Ірану, який десятиліттями живе під ними та успішно розробляє збройові програми, Бербок зазначила, що «якщо ми робитимемо це разом як глобальна спільнота, то це матиме наслідки».