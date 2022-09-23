Киев сокращает персонал посольства Ирана

https://racurs.ua/n175069-kiev-sokraschaet-personal-posolstva-irana.html

Ракурс

Київ відреагував на факти постачання Іраном зброї росіянам. У п’ятницю, 23 вересня, до Міністерства закордонних справ України викликали тимчасового повіреного в справах Ісламської Республіки Іран в Україні.

Крім того, Київ позбавив посла Ірану в Україні Манучехра Мораді акредитації, а також оголосив, що суттєво скорочує кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

Іранській стороні було заявлено, що постачання іранського озброєння росії для його подальшого використання російськими військами проти українського цивільного населення та Сил оборони суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

Постачання зброї росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану, — йдеться у заяві українського МЗС.

Такі дії українського МЗС спричинили обстріли України іранськими БПЛА. 23 вересня ППО збила шість таких дронів поблизу Одеси та Дніпра. Президент України доручив МЗС відреагувати на постачання Іраном зброї росіянам.

Дедалі частіше росіяни застосовують іранські дрони-камікадзе. Сьогодні на Дніпропетровщині іранський дрон-камікадзе впав на приватне подвір’я, сталася пожежа. Шестеро осіб постраждали.

Одесу також атакували дрони-камікадзе. Один був збитий силами ППО. Два інших — влучили в одну з будівель в припортовій зоні: є загиблий.