Фонд ликвидации последствий агрессии рф создала Рада

https://racurs.ua/n175927-fond-likvidacii-posledstviy-agressii-rf-sozdala-rada.html

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Верховна Рада ухвалила закон про створення Фонду ліквідації наслідків російської агресії. Він фінансуватиме відновлення, реконструкцію будівель, відновлення електро-, газо- та водопостачання, а також здійснюватиме закупівлю вкраденого росіянами майна.

Про це 19 жовтня повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк у Телеграм. За це рішення проголосував 251 нардеп.

Закон передбачає, що всі кошти, отримані від націоналізації майна та від його продажу йтимуть до спецфонду. Гроші з цього фонду використовуватимуть за погодженням із комітетом Верховної Ради.

Планується, що із цього Фонду фінансуватимуться:

будівництво громадських будівель;

реконструкція та капітальний ремонт критичної інфраструктури;

реконструкція та капітальний ремонт житла для переселенців;

розроблення проектної документації;

придбання житла для постраждалих від війни;

закупівля обладнання для закладів освіти;

відновлення освітлення, електропостачання та газопостачання.

Нагадаємо, парламент розглядатиме проект закону про націоналізацію активів рф в Україні. До переліку, який склав уряд, увійшли 903 об'єкти. Відповідний список підготував Кабмін і погодила РНБО.