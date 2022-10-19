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Фонд ликвидации последствий агрессии рф создала Рада
Фонд ликвидации последствий агрессии рф создала Радаhttps://racurs.ua/n175927-fond-likvidacii-posledstviy-agressii-rf-sozdala-rada.htmlРакурс
Верховна Рада ухвалила закон про створення Фонду ліквідації наслідків російської агресії. Він фінансуватиме відновлення, реконструкцію будівель, відновлення електро-, газо- та водопостачання, а також здійснюватиме закупівлю вкраденого росіянами майна.
Про це 19 жовтня повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк у Телеграм. За це рішення проголосував 251 нардеп.
Закон передбачає, що всі кошти, отримані від націоналізації майна та від його продажу йтимуть до спецфонду. Гроші з цього фонду використовуватимуть за погодженням із комітетом Верховної Ради.
Планується, що із цього Фонду фінансуватимуться:
будівництво громадських будівель;
реконструкція та капітальний ремонт критичної інфраструктури;
реконструкція та капітальний ремонт житла для переселенців;
розроблення проектної документації;
придбання житла для постраждалих від війни;
закупівля обладнання для закладів освіти;
відновлення освітлення, електропостачання та газопостачання.
Нагадаємо, парламент розглядатиме проект закону про націоналізацію активів рф в Україні. До переліку, який склав уряд, увійшли 903 об'єкти. Відповідний список підготував Кабмін і погодила РНБО.
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