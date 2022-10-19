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Фонд ліквідації наслідків агресії рф створила Рада — туди піде націоналізоване майно

Фонд ліквідації наслідків агресії рф створила Рада — туди піде націоналізоване майно

19 жов 2022, 15:10
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Верховна Рада ухвалила закон про створення Фонду ліквідації наслідків російської агресії. Він фінансуватиме відновлення, реконструкцію будівель, відновлення електро-, газо- та водопостачання, а також здійснюватиме закупівлю вкраденого росіянами майна.





Про це 19 жовтня повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк у Телеграм. За це рішення проголосував 251 нардеп.

Закон передбачає, що всі кошти, отримані від націоналізації майна та від його продажу йтимуть до спецфонду. Гроші з цього фонду використовуватимуть за погодженням із комітетом Верховної Ради.

Планується, що із цього Фонду фінансуватимуться:

  • будівництво громадських будівель;

  • реконструкція та капітальний ремонт критичної інфраструктури;

  • реконструкція та капітальний ремонт житла для переселенців;

  • розроблення проектної документації;

  • придбання житла для постраждалих від війни;

  • закупівля обладнання для закладів освіти;

  • відновлення освітлення, електропостачання та газопостачання.

Нагадаємо, парламент розглядатиме проект закону про націоналізацію активів рф в Україні. До переліку, який склав уряд, увійшли 903 об'єкти. Відповідний список підготував Кабмін і погодила РНБО.

Джерело: Ракурс


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