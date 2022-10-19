Рашисты нанесли удар по Черниговщине, фото: «Суспільне»

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Російські дрони-камікадзе сьогодні, 19 жовтня, завдали ударів по Чернігову.

В результаті постраждали троє людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Фіксуємо перші наслідки ударів дронами-камікадзе. Попередньо без жертв, є травмовані, — зазначив Тимошенко. — 3 поранених у лікарні. 2 з постраждалих у важкому стані, вони наразі перебувають у реанімації.

Оперативне командування «Північ» повідомляє, що сьогодні у другій половині дня над промзоною Чернігова силами ППО була збита ворожа ракета — її уламки впали на складське приміщення, спричинивши його руйнування.

Трьох травмованих внаслідок вибуху на території одного з підприємств Чернігова відвезли до обласної лікарні, повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на гендиректора Чернігівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Даниленко.

Зазначається, що всі постраждалі — чоловіки, у них травми голови. Чи загрожують поранення їхнім життям, лікарі наразі встановлюють. Ще двох людей медики оглянули на місці події, надали їм необхідну допомогу. Госпіталізації вони не потребували.

Нагадаємо, рашисти також завдали удару по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області. В результаті спалахнула пожежа.

Джерело: «Суспільне», Кирило Тимошенко, Оперативне командування «Північ»