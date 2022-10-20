Генштаб ВСУ заявил о риске нового наступления из беларуси. Фото: dailylviv.com

https://racurs.ua/n175969-ugroza-nastupleniya-iz-belarusi-rastet-genshtab-vsu.html

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Ризик нового наступу окупантів з території білорусі зростає.

Останнім часом посилюється агресивна риторика військово-політичного керівництва російської федерації та білорусі. Всі ці заяви супроводжуються розгортання регіонального угруповання військ так званої союзної держави. Саме тому є загроза наступу. Про це 20 жовтня під час брифінгу заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Збройних сил, бригадний генерал Олексій Громов.

Загроза відновлення збройними силами російської федерації наступу на північному фронті зростає, — зазначив він.

Генерал додав, що навряд чи окупанти повторно підуть на Київ. Військові вважають, що рф може спробувати відрізати західні області України від решти території, щоб перерізати основні логістичні артерії, постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів.

За словами Громова, у білорусі також відбувається розгортання російських підрозділів різних родів військ, зокрема авіаційних підрозділів на аеродромах та об'єктах військової інфраструктури. Також на території сусідньої країни триває підготовка з прихованої мобілізації. Крім того, мінськ продовжує надавати територію білорусі для запуску балістичних ракет та дронів.

Вона розмістила на своїх аеродромах літаки МіГ-31, що можуть бути озброєними крилатими ракетами типу «Калібр». Ми теж на це реагуємо, — наголосив він.

Військовий додав, що Генеральний штаб ЗСУ постійно відстежує ситуацію на білоруському напрямку, а Сили оборони проводять заходи із прикриття кордону України та Києва з півночі.

Нагадаємо, аналітики американського «Інституту вивчення війни» заявляли, що Білорусь продовжує надавати свою територію і повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але залишається дуже малоймовірним, що вона вступить у війну на боці росії.